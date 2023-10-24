Раньше говорили про обезьяну с гранатой, сейчас про рогозина с ракетой: ГУР прокомментировали идею рф атаковать Украину космической ракетой

Цитата

"Раньше говорили про обезьяну с гранатой, сейчас про рогозина с ракетой. ... Мы сейчас не будем подтверждать или опровергать это, но представить себе такой разговор от человека (от бывшего главы “роскосмоса” дмитрия рогозина), который с одной стороны помешан, то есть это русский нацист. Он помешан на имперских идеях. С другой стороны он не ученый, он далек от космической отрасли и вот очень красноречиво, что сам факт такого разговора он конечно возможен. То есть когда-то ракеты и ракетоносители запускали для научного прогресса, для того чтобы покорять космос, а сегодня эти люди могут обсуждать, как использовать это наследие в качестве лома, который должен убивать гражданское население", – объяснил свое мнение Юсов.

Контекст

Согласно записям разговоров между бывшим главой роскосмоса Дмитрием рогозиным и нынешним руководителем дочернего предприятия “Ракетно-космический центр “Прогресс” Дмитрием Барановым, группа российских чиновников и ученых предлагала президенту россии владимиру путину ударить по Украине космической ракетой с огромным количеством взрывчатки на борту. Об этом писал УНН со ссылкой на BILD, в распоряжении которого оказались эти российские записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На территории Украины сосредоточены более 400 тысяч оккупантов — Юсов