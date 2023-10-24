Раньше говорили про обезьяну с гранатой, сейчас про рогозина с ракетой: ГУР прокомментировали идею рф атаковать Украину космической ракетой

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 24 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 16250 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 90524 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 52516 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 75514 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 215689 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 74975 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124144 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167810 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155737 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.4м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 96298 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 91224 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 136941 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 62179 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14699 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 90524 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 138190 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 215689 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 271469 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 322875 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 6888 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 15496 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 63064 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56782 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55218 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Раньше говорили про обезьяну с гранатой, сейчас про рогозина с ракетой: ГУР прокомментировали идею рф атаковать Украину космической ракетой

Киев • УНН

 • 206781 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал информацию о том, что путину предложили ударить по Украине космической ракетой. Его заявление цитирует УНН.

Раньше говорили про обезьяну с гранатой, сейчас про рогозина с ракетой: ГУР прокомментировали идею рф атаковать Украину космической ракетой

Цитата

"Раньше говорили про обезьяну с гранатой, сейчас про рогозина с ракетой. ... Мы сейчас не будем подтверждать или опровергать это, но представить себе такой разговор от человека (от бывшего главы “роскосмоса” дмитрия рогозина), который с одной стороны помешан, то есть это русский нацист. Он помешан на имперских идеях. С другой стороны он не ученый, он далек от космической отрасли и вот очень красноречиво, что сам факт такого разговора он конечно возможен. То есть когда-то ракеты и ракетоносители запускали для научного прогресса, для того чтобы покорять космос, а сегодня эти люди могут обсуждать, как использовать это наследие в качестве лома, который должен убивать гражданское население", – объяснил свое мнение Юсов.

Контекст

Согласно записям разговоров между бывшим главой роскосмоса Дмитрием рогозиным и нынешним руководителем дочернего предприятия “Ракетно-космический центр “Прогресс” Дмитрием Барановым, группа российских чиновников и ученых предлагала президенту россии владимиру путину ударить по Украине космической ракетой с огромным количеством взрывчатки на борту. Об этом писал УНН со ссылкой на BILD, в распоряжении которого оказались эти российские записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На территории Украины сосредоточены более 400 тысяч оккупантов — Юсов

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04