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путіну пропонували вдарити по Україні космічною ракетою з вибухівкою - BILD

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Група російських чиновників та вчених пропонувала президенту росії володимиру путіну вдарити по Україні космічною ракетою з величезною кількістю вибухівки на борту. Про це повідомляє BILD, в розпорядженні якого опинилися записи розмов між колишнім головою роскосмосу дмитром рогозіним і нинішнім керівником дочірнього підприємства "Ракетно-космічний центр "Прогрес" дмитром барановим, інформує УНН.

путіну пропонували вдарити по Україні космічною ракетою з вибухівкою - BILD

Деталі

Як зазначає BILD, передбачалося модифікувати цивільну ракету-носій "Союз" таким чином, щоб після запуску вона не досягла орбіти, а впала на одне з великих міст України, імовірно, на Київ. Ракету пропонували оснастити величезною кількістю вибухівки.

Судячи з записів переговорів, рогозін та баранов обговорювали деталі організації удару з початку січня 2023 року.

рогозін і баранов пропонували, щоб ракета, яка прямувала б в сторону України, "йшла не зі сходу, а з півночі", тобто з російського космодрому плесецьк під архангельськом, а не з космодрому східний на кордоні з Китаєм. Це дозволило б доставити на борту більше вибухівки.

Але “недоліком” плану було те, що жодна російська бомба, яка була б запущена з космічної ракети в бік України, не витримала б температури при вході в атмосферу. рогозін обіцяв порадитися з конструктором юрієм соломоновим. Як зазначається, через кілька днів соломонов знайшов розв'язання проблеми.

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Крім того, ще однією проблемою рогозін і баранов назвали небезпеку падіння частин ракети на територію росії дорогою в бік України.

Також, як зазначає BILD, баранов повідомив рогозіну, що на підготовку до атаки потрібно шість-дев'ять місяців.

Доповнення

За інформацією BILD, 16 січня 2023 року володимир путін був проінформований про пропозицію обстріляти модифікованою ракетою "Союз" одне з великих українських міст. Як відреагував диктатор і чи віддав він наказ реалізувати план, невідомо.

Зате відомо, що звільнений у липні 2022 року голова роскосмосу дмитро рогозін у вересні 2023 року отримав від путіна нову посаду: сенатора і, відповідно, так званого представника в раді федерації рф від окупованої Запорізької області.

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