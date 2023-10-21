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Голова ціль путіна зараз частково залишитись на окупованих територіях - Подоляк

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На думку радника Офісу президента Михайла Подоляка російський диктатор володимир путін наразі має на меті залишитись хоча б на деяких окупованих територіях. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, пише УНН.

Голова ціль путіна зараз частково залишитись на окупованих територіях - Подоляк

Цитата

Радник ОП наголосив, що путін прагне перевести цю війну в конфлікт меншої інтенсивності, де можна буде проводити певні переговори:

"Так само як було після 2014 року, тільки вже з іншими умовами. Тому що після 2014 року путін все ще продовжував видавати себе за людину, яка дотримується міжнародного права, то тут путін хоче, щоб йому дозволити не зважати на міжнародне право в повному обсязі. І він хоче, щоб йому дозволили домінувати в нових правилах, де я насилля як інструмент впливу на той чи інший регіон".

Нагадаємо

Російський президент володимир путін заявив, що Україна нібито вже замислюється про переговори з рф і що буцімто треба "скасувати декрет Києва щодо заборони перемовин".

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