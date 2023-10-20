путін відвідав штаб південного військового округу в ростові-на-дону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент росії володимир путін відвідав штаб південного військового округу в ростові-на-дону, повідомляють росЗМі із посиланням на міноборони рф, інформує УНН.
Деталі
Відео нічного візиту Путіна опублікував канал військового відомства рф"звезда". Президента рф зустрів голова російського генштабу валерій герасимов. Той, як повідомляється, доповів про перебіг війни в Україні.
Російські видання зазначають, що кадри, на яких путін і герасимов сидять за столом, були опубліковані без звуку. Наприкінці диктатор попросив начальника генштабу рф "передати привіт усім командирам".
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько292 060 осіб, 5047 танки та сотень одиниць іншої військової техніки За минулий день Сили оборони ліквідували особового складу ‒ близько 1380 осіб.