Ще плюс 1380 окупантів та 55 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько292 060 осіб, 5047 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 292060 (+1380) осіб,
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- танків ‒ 5047 (+55) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9557 (+120) од,
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- артилерійських систем – 7012 (+29) од,
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- РСЗВ – 822 (+4) од,
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- засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
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- літаків – 320 (+0) од,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8),
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- крилаті ракети ‒ 1535 (+1),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од,
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- спеціальна техніка ‒ 985 (+0).
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Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.