Еще плюс 1380 оккупантов и 55 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 20 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 292 060 человек, 5047 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.