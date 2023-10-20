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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону

Киев • УНН

 • 199015 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент россии владимир путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону, сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны рф, информирует УНН.

путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону

Детали

Видео ночного визита путина опубликовал канал военного ведомства рф"звезда". Президента рф встретил глава российского генштаба валерий герасимов. Тот, как сообщается, доложил о ходе войны в Украине.

Российские издания отмечают, что кадры, на которых путин и герасимов сидят за столом, были опубликованы без звука. В конце диктатор попросил начальника генштаба рф "передать привет всем командирам".

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 292 060 человек, 5047 танков и сотен единиц другой военной техники За прошедший день Силы обороны ликвидировали личного состава - около 1380 человек.

Украинские Национальные Новости

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