путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент россии владимир путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону, сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны рф, информирует УНН.
Детали
Видео ночного визита путина опубликовал канал военного ведомства рф"звезда". Президента рф встретил глава российского генштаба валерий герасимов. Тот, как сообщается, доложил о ходе войны в Украине.
Российские издания отмечают, что кадры, на которых путин и герасимов сидят за столом, были опубликованы без звука. В конце диктатор попросил начальника генштаба рф "передать привет всем командирам".
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 292 060 человек, 5047 танков и сотен единиц другой военной техники За прошедший день Силы обороны ликвидировали личного состава - около 1380 человек.