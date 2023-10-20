путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону

Детали

Видео ночного визита путина опубликовал канал военного ведомства рф"звезда". Президента рф встретил глава российского генштаба валерий герасимов. Тот, как сообщается, доложил о ходе войны в Украине.

Российские издания отмечают, что кадры, на которых путин и герасимов сидят за столом, были опубликованы без звука. В конце диктатор попросил начальника генштаба рф "передать привет всем командирам".

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 292 060 человек, 5047 танков и сотен единиц другой военной техники За прошедший день Силы обороны ликвидировали личного состава - около 1380 человек.