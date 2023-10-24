путину предлагали ударить по Украине космической ракетой со взрывчаткой - BILD

Детали

Как отмечает BILD, предполагалось модифицировать гражданскую ракету-носитель "Союз" таким образом, чтобы после запуска она не достигла орбиты, а упала на один из крупных городов Украины, предположительно, на Киев. Ракету предлагали оснастить огромным количеством взрывчатки.

Судя по записям переговоров, рогозин и баранов обсуждали детали организации удара с начала января 2023 года.

рогозин и баранов предлагали, чтобы ракета, которая направлялась бы в сторону Украины, "шла не с востока, а с севера", то есть с российского космодрома плесецк под архангельском, а не с космодрома восточный на границе с Китаем. Это позволило бы доставить на борту больше взрывчатки.

Но “недостатком” плана было то, что ни одна российская бомба, которая была бы запущена с космической ракеты в сторону Украины, не выдержала бы температуры при входе в атмосферу. рогозин обещал посоветоваться с конструктором юрием соломоновым. Как отмечается, через несколько дней соломонов нашел решение проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону

Кроме того, еще одной проблемой рогозин и баранов назвали опасность падения частей ракеты на территорию россии по дороге в сторону Украины.

Также, как отмечает BILD, баранов сообщил рогозину, что на подготовку к атаке потребуется шесть-девять месяцев.

Дополнение

По информации BILD, 16 января 2023 года владимир путин был проинформирован о предложении обстрелять модифицированной ракетой "Союз" один из крупных украинских городов. Как отреагировал диктатор и отдал ли он приказ реализовать план, неизвестно.

Зато известно, что уволенный в июле 2022 года глава роскосмоса дмитрий рогозин в сентябре 2023 года получил от путина новую должность: сенатора и, соответственно, так называемого представителя в совете федерации рф от оккупированной запорожской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава цель путина сейчас частично остаться на оккупированных территориях - Подоляк