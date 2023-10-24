путину предлагали ударить по Украине космической ракетой со взрывчаткой - BILD

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 16118 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 90108 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 52321 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 75319 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 215250 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 74891 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124072 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167798 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155723 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155593 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.4м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 96298 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 91224 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 136941 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 62179 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14699 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 90115 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 137843 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 215264 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 271307 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 322728 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 6758 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 15250 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 62810 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56724 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55166 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

путину предлагали ударить по Украине космической ракетой со взрывчаткой - BILD

Киев • УНН

 • 253980 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Группа российских чиновников и ученых предлагала президенту россии владимиру путину ударить по Украине космической ракетой с огромным количеством взрывчатки на борту. Об этом сообщает BILD, в распоряжении которого оказались записи разговоров между бывшим главой роскосмоса дмитрием рогозиным и нынешним руководителем дочернего предприятия "Ракетно-космический центр "Прогресс" дмитрием барановым, информирует УНН.

путину предлагали ударить по Украине космической ракетой со взрывчаткой - BILD

Детали

Как отмечает BILD, предполагалось модифицировать гражданскую ракету-носитель "Союз" таким образом, чтобы после запуска она не достигла орбиты, а упала на один из крупных городов Украины, предположительно, на Киев. Ракету предлагали оснастить огромным количеством взрывчатки.

Судя по записям переговоров, рогозин и баранов обсуждали детали организации удара с начала января 2023 года.

рогозин и баранов предлагали, чтобы ракета, которая направлялась бы в сторону Украины, "шла не с востока, а с севера", то есть с российского космодрома плесецк под архангельском, а не с космодрома восточный на границе с Китаем. Это позволило бы доставить на борту больше взрывчатки.

Но “недостатком” плана было то, что ни одна российская бомба, которая была бы запущена с космической ракеты в сторону Украины, не выдержала бы температуры при входе в атмосферу. рогозин обещал посоветоваться с конструктором юрием соломоновым. Как отмечается, через несколько дней соломонов нашел решение проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин посетил штаб южного военного округа в ростове-на-дону

Кроме того, еще одной проблемой рогозин и баранов назвали опасность падения частей ракеты на территорию россии по дороге в сторону Украины.

Также, как отмечает BILD, баранов сообщил рогозину, что на подготовку к атаке потребуется шесть-девять месяцев.

Дополнение

По информации BILD, 16 января 2023 года владимир путин был проинформирован о предложении обстрелять модифицированной ракетой "Союз" один из крупных украинских городов. Как отреагировал диктатор и отдал ли он приказ реализовать план, неизвестно.

Зато известно, что уволенный в июле 2022 года глава роскосмоса дмитрий рогозин в сентябре 2023 года получил от путина новую должность: сенатора и, соответственно, так называемого представителя в совете федерации рф от оккупированной запорожской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава цель путина сейчас частично остаться на оккупированных территориях - Подоляк

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04