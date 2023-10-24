На території України зосереджені понад 400 тисяч окупантів – Юсов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На території України перебувають понад 400 тисяч російських окупантів, повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Київ", передає УНН.
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За даними Юсова, на території України росіяни навезли значну кількість озброєння і техніки.
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"Угрупування окупантів в Україні на тимчасово окупованих територіях, нагадуємо, це понад 400 тисяч російських військовослужбовців. До того ж нову зброю розконсервують та постачають на фронт", – розповів Юсов.
Представник ГУР зазначив, що в Росії триває мобілізація. Ворог може намагатися провести окремі наступальні дії.
"Про повторення сценарію, який був у лютому 2022 року, не йдеться. Але на окремих ділянках — так, ворог і далі намагатиметься проводити окремі наступальні операції", — сказав Юсов.