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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На территории Украины сосредоточены более 400 тысяч оккупантов - Юсов

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. На территории Украины находятся более 400 тысяч российских оккупантов, сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев", передает УНН.

На территории Украины сосредоточены более 400 тысяч оккупантов - Юсов

Детали

По данным Юсова, на территории Украины россияне навезли значительное количество вооружения и техники.

Цитата

"Группировка оккупантов в Украине на временно оккупированных территориях, напоминаем, это более 400 тысяч российских военнослужащих. К тому же новое оружие расконсервируют и поставляют на фронт", – рассказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что в России продолжается мобилизация. Враг может пытаться провести отдельные наступательные действия.

"О повторении сценария, который был в феврале 2022 года, речь не идет. Но на отдельных участках — да, враг и дальше будет пытаться проводить отдельные наступательные операции", — сказал Юсов.

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