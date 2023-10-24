На территории Украины сосредоточены более 400 тысяч оккупантов - Юсов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На территории Украины находятся более 400 тысяч российских оккупантов, сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев", передает УНН.
Детали
По данным Юсова, на территории Украины россияне навезли значительное количество вооружения и техники.
Цитата
"Группировка оккупантов в Украине на временно оккупированных территориях, напоминаем, это более 400 тысяч российских военнослужащих. К тому же новое оружие расконсервируют и поставляют на фронт", – рассказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что в России продолжается мобилизация. Враг может пытаться провести отдельные наступательные действия.
"О повторении сценария, который был в феврале 2022 года, речь не идет. Но на отдельных участках — да, враг и дальше будет пытаться проводить отдельные наступательные операции", — сказал Юсов.