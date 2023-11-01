У ГУР показали, як "мінуснули" дороговартісну російську станцію "подлет"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Розвідники уразили російську радіолокаційну станцію "подлет". Об'єкт пошкоджено у прикордонній зоні поблизу н.п. красная поляна шебекінського району бєлгородської області, повідомило у середу Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"Воїни ГУР МО України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 «подлет». Об'єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу н.п. красная поляна шебекінського району бєлгородської області", - ідеться у повідомленні ГУР у Телеграм.
У розвідці вказали, що таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.
"Внаслідок операції російська радіорелейна станція 48Я6-К1 «подлет» виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат", - повідомили у ГУР.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 301 490 осіб, 5223 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.