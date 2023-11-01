В ГУР показали, как "минуснули" дорогостоящую российскую станцию "подлет"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Разведчики поразили российскую радиолокационную станцию "подлет". Объект поврежден в приграничной зоне вблизи н.п. красная поляна шебекинского района белгородской области, сообщило в среду Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
"Воины ГУР МО Украины во взаимодействии с собратьями из ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 «подлет». Объект был поврежден в приграничной зоне вблизи н.п. красная поляна шебекинского района белгородской области", - говорится в сообщении ГУР в Телеграм.
В разведке указали, что такое оборудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.
"В результате операции российская радиорелейная станция 48Я6-К1 «подлет» выведена из строя, а личный состав врага понес потери", - сообщили в ГУР.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 301 490 человек, 5223 танков и сотен единиц другой военной техники.