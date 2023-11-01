Ще плюс 680: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 301 490 осіб, 5223 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 301490 (+680) осіб,
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- танків ‒ 5223 (+12) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9834 (+30) од,
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- артилерійських систем – 7250 (+23) од,
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- РСЗВ – 846 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 563 (+1) од,
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- літаків – 321 (+0) од,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28),
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- крилаті ракети ‒ 1547 (+1),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34) од,
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- спеціальна техніка ‒ 1019 (+3).
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Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.