Еще плюс 680: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 301 490 человек, 5223 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 301490 (+680) человек,
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- танков - 5223 (+12) ед,
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- боевых бронированных машин - 9834 (+30) ед,
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- артиллерийских систем – 7250 (+23) ед,
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- РСЗО – 846 (+2) ед,
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- средства ПВО - 563 (+1) ед,
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- самолетов – 321 (+0) ед,
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- вертолетов – 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5468 (+28),
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- крылатые ракеты - 1547 (+1),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9624 (+34) ед,
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- специальная техника - 1019 (+3).
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Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.