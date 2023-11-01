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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Еще плюс 680: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Киев • УНН

 • 130437 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 301 490 человек, 5223 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 680: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 301490 (+680) человек,
  • танков - 5223 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 9834 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 7250 (+23) ед,
  • РСЗО – 846 (+2) ед,
  • средства ПВО  - 563 (+1) ед,
  • самолетов – 321 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5468 (+28),
  • крылатые ракеты - 1547 (+1),
  • корабли /катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9624 (+34) ед,
  • специальная техника - 1019 (+3).

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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