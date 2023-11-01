Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українська авіація за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 - по пункту управління та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника.
Нагадаємо
За минулу добу авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, ще 1 удар — по зенітно-ракетному комплексу армії росії.