Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 - по пункту управления и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.
Напомним
За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, еще 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу армии россии.