Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За минулу добу авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, ще 1 удар — по зенітно-ракетному комплексу армії росії. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Підрозділи українських ракетних військ уразили:
-
- засіб протиповітряної оборони,
-
- 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога,
-
- 9 артилерійських засобів противника,
-
- ще 6 інших важливих цілей росіян.
-
Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних дронів, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних безпілотників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: F-16 для навчання українців прибудуть до Румунії через два тижні – прем’єр Нідерландів