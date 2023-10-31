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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений – Генштаб

Киев • УНН

 • 42386 просмотра

Киев. 31 октября. УН. За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, еще 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу армии россии. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений – Генштаб

Детали

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Подразделения украинских ракетных войск поразили:

  • средство противовоздушной обороны,
  • 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага,
  • 9 артиллерийских орудий противника,
  • еще 6 других важных целей русских.

Также противовоздушной обороной Украины уничтожено 12 ударных дронов, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных беспилотников.

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