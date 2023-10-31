За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений – Генштаб
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УН. За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, еще 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу армии россии. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Подразделения украинских ракетных войск поразили:
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- средство противовоздушной обороны,
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- 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага,
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- 9 артиллерийских орудий противника,
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- еще 6 других важных целей русских.
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Также противовоздушной обороной Украины уничтожено 12 ударных дронов, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных беспилотников.
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