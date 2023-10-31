F-16 для навчання українців прибудуть до Румунії через два тижні – прем’єр Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Літаки F-16, які Нідерланди зобов'язалися надати для зміцнення української ППО, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
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"Я зміг повідомити президенту Зеленському, що винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли надати для посилення української протиповітряної оборони, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Це означає, що незабаром можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які будуть на них літати", – написав Рютте у соцмережі Х.
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Раніше УНН повідомляв, що у Сполучених Штатах Америки розпочалась льотна підготовка українських пілотів на винищувачах F-16. Українські пілоти вже найближчим часом пересядуть з стимуляторів до кабін бойових винищувачів.