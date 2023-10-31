F-16 для обучения украинцев прибудут в Румынию через две недели - премьер Нидерландов
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Самолеты F-16, которые Нидерланды обязались предоставить для укрепления украинской ПВО, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
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"Я смог сообщить президенту Зеленскому, что истребители F-16, которые Нидерланды пообещали предоставить для усиления украинской противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Это означает, что вскоре могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать", – написал Рютте в соцсети х.
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Ранее УНН сообщал, что в Соединенных Штатах Америки началась летная подготовка украинских пилотов на истребителях F-16. украинские пилоты уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей.