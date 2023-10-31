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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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F-16 для обучения украинцев прибудут в Румынию через две недели - премьер Нидерландов

Киев • УНН

 • 317607 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. Самолеты F-16, которые Нидерланды обязались предоставить для укрепления украинской ПВО, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

F-16 для обучения украинцев прибудут в Румынию через две недели - премьер Нидерландов

Цитата

"Я смог сообщить президенту Зеленскому, что истребители F-16, которые Нидерланды пообещали предоставить для усиления украинской противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Это означает, что вскоре могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать", – написал Рютте в соцсети х.

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Ранее УНН сообщал, что в Соединенных Штатах Америки началась летная подготовка украинских пилотов на истребителях F-16. украинские пилоты уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей.

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