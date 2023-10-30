Прем'єр Нідерландів запевнив, що ситуація на Близькому Сході не відверне увагу від України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на онлайн зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що конфлікт на Близькому Сході не змістить фокус уваги з України. Про це повідомив Офіс президента України, передає УНН.
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«Критично важливо наголосити сьогодні знову. Те, що відбувається в Газі, терористична атака на Ізраїль і все, що відбувається після неї не може і не має відволікати нас від того, що відбувається між вами та росією. Від того факту, що ви боретеся проти російської агресії. І ми маємо переконатися, що світ зможе як зосередитися на Україні, так і, звичайно бути залученим до того, що зараз відбувається на Близькому Сході»,- сказав Марк Рютте.
«В нашій країні залишається надзвичайно високою підтримка того, що ви робите. Ви боретеся за наші цінності, за нашу колективну безпеку, за людяність. Усі Нідерланди з вами»,- додав він.
Деталі
На зустрічі Зеленський подякував за непохитну підтримку України з боку Нідерландів і своєчасне виконання досягнутих раніше домовленостей.
Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті. Окремо президент України також торкнувся питання підготовки енергетичної системи України до зимового періоду та поінформував про продовження роботи «зернового коридору» в Чорному морі й оборонні потреби України.
Глава держави також закликав ЄС пришвидшити роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії та розробити дієвий механізм спрямування прибутків від заморожених російських активів на відбудову нашої країни.
І наостанок Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Президент України зазначив, що в інтересах усього світу не допустити подальшої ескалації та розпалювання великої війни.
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