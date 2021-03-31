У Греції зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Грецькі органи охорони здоров'я у вівторок повідомили про рекордну кількість нових випадків хвороби COVID-19 з початку пандемії. Про це пише УНН з посиланням на Ekathimerini.
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За підсумками понеділка грецька Національна організація громадського здоров'я (EODY) повідомила про 4 340 нових підтверджених випадків хвороби в країні.
Також упродовж доби у Греції було зареєстровано 72 випадки смерті внаслідок пандемії, що збільшило загальну кількість летальних випадків в країні впродовж пандемії до 8 017.
Загальна кількість підтверджених випадків хвороби, зареєстрованих у Греції з моменту початку пандемії, зараз становить 260 077.
Нагадаємо
Жителям Греції з квітня будуть безкоштовно роздавати набори для самостійного тестування на коронавірус. Лідери 23 країн та Всесвітньої організації охорони здоров'я підтримали ідею створити міжнародний договір, який допоможе світові вирішити майбутні надзвичайні ситуації, такі як пандемія коронавірусу.