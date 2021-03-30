Лідери 23 країн підтримують ідею створення договору про пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Лідери 23 країн та Всесвітньої організації охорони здоров'я підтримали ідею створити міжнародний договір, який допоможе світові вирішити майбутні надзвичайні ситуації, такі як пандемія коронавірусу. Про це ише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ідея такого договору, який би забезпечив універсальний та рівний доступ до вакцин, ліків та діагностики пандемій, була висловлена головою лідерів Європейського Союзу Шарлем Мішелем на саміті G20 у листопаді минулого року.
Зараз він отримав офіційну підтримку лідерів Фіджі, Португалії, Румунії, Великобританії, Руанди, Кенії, Франції, Німеччини, Греції, Кореї, Чилі, Коста-Рики, Албанії, ПАР, Тринідаду та Тобаго, Нідерландів, Тунісу, Сенегалу, Іспанії, Норвегії, Сербії, Індонезії, України та ВООЗ.
Головною метою такого договору було б посилити стійкість світу до майбутніх пандемій за рахунок вдосконалення систем оповіщення, обміну даними, досліджень, виробництва та розповсюдження вакцин, ліків, діагностики та засобів індивідуального захисту.
Цитата
“Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров’я. Жоден уряд чи багатостороння установа не може самостійно вирішити цю загрозу. Ми вважаємо, що країни повинні працювати разом над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї», - написали лідери у статті про спільну думку у газетах.
Додатково
ВООЗ представила чотири можливих сценарії передачі коронавірусу людині. Також не виключають, що вірус міг з'явитися за межами Китаю.