Лидеры 23 стран поддерживают идею создания договора о пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Лидеры 23 стран и Всемирной организации здравоохранения поддержали идею создать международный договор, который поможет миру решить будущие чрезвычайные ситуации, такие как пандемия коронавируса. Об этом ише УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Идея такого договора, который бы обеспечил универсальный и равный доступ к вакцинам, лекарств и диагностики пандемий, была высказана главой лидеров Европейского Союза Шарлем Мишелем на саммите G20 в ноябре прошлого года.
Сейчас он получил официальную поддержку лидеров Фиджи, Португалии, Румынии, Великобритании, Руанды, Кении, Франции, Германии, Греции, Кореи, Чили, Коста-Рики, Албании, ЮАР, Тринидада и Тобаго, Нидерландов, Туниса, Сенегала, Испании, Норвегии, Сербии, Индонезии, Украины и ВОЗ.
Главной целью такого договора было бы усилить устойчивость мира к будущим пандемий за счет совершенствования систем оповещения, обмена данными, исследований, производства и распространения вакцин, лекарств, диагностики и средств индивидуальной защиты.
Цитата
“Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многосторонняя организация не может самостоятельно решить эту угрозу. Мы считаем, что страны должны работать вместе над новым международным договором о готовности к пандемии и реагирования на нее ”, - написали лидеры в статье о совместной мнение в газетах.
Дополнительно
ВОЗ представила четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку. Также не исключают, что вирус мог появиться за пределами Китая.