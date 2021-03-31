В Греции зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Греческие органы здравоохранения во вторник сообщили о рекордном количестве новых случаев болезни COVID-19 с начала пандемии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ekathimerini.
Детали
По итогам понедельника греческая Национальная организация общественного здоровья (EODY) сообщила о 4 340 новых подтвержденных случаев болезни в стране.
Также в течение суток в Греции было зарегистрировано 72 случая смерти от пандемии, что увеличило общее количество летальных случаев в стране в течение пандемии в 8 017.
Общее количество подтвержденных случаев болезни, зарегистрированных в Греции с момента начала пандемии, сейчас составляет 260 077.
Напомним
Жителям Греции с апреля будут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус. Лидеры 23 стран и Всемирной организации здравоохранения поддержали идею создать международный договор, который поможет миру решить будущие чрезвычайные ситуации, такие как пандемия коронавируса.