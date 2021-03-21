Жителям Греції роздаватимуть безкоштовні набори для тестування на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Жителям Греції з квітня будуть безкоштовно роздавати набори для самостійного тестування на коронавірус. Про це пише Reuters, передає УНН.
Що відомо
Греція почне поширювати безкоштовні тести на COVID-19 для самостійного проведення в наступному місяці, заявив уряд країни в суботу, оскільки держава прагне послабити тиск на систему охорони здоров’я, яка стикається із високим рівнем нових випадків інфікування.
Кожен, у кого є номер соціального страхування, матиме право на чотири набори тестів на місяць, і вони будуть поширюватися в аптеках.
Цитата
“Це новий інструмент в боротьбі країни з пандемією. Тести дозволять поліпшити епідеміологічний моніторинг та, звичайно, профілактику”, — йдеться в заяві кабінету прем’єр-міністра.
Деталі
За словами уряду, точність тестових наборів “зроби сам” складає близько 95% −99%. Їх легше робити, ніж експрес-тести, так як замість носоглотки, використовуваної для експрес-тестів, потрібні зразки носа і слини.
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Люди, які отримали позитивний результат, будуть проінструктовані про те, як повідомити про це в органи охорони здоров’я для моніторингу та відстеження інфекцій, пов’язаних з COVID-19.
Уряд заявив, що Греція стане першою європейською країною, яка зробить такі набори тестів настільки легкодоступними і безкоштовними.
Контекст
Наступного тижня Греція зніме деякі карантинні обмеження через COVID-19 в рамках плану по поступовому відновленню економіки і зняття національної втоми навіть в умовах, коли її лікарні залишаються під сильним тиском.