Жителям Греции будут раздавать бесплатные наборы для тестирования на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Жителям Греции с апреля будут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Что известно
Греция начнет распространять бесплатные тесты на COVID-19 для самостоятельного проведения в следующем месяце, заявило правительство страны в субботу, поскольку государство стремится ослабить давление на систему здравоохранения, которая сталкивается с высоким уровнем новых случаев инфицирования.
Каждый, у кого есть номер социального страхования, имеет право на четыре набора тестов в месяц, и они будут распространяться в аптеках.
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“Это новый инструмент в борьбе страны с пандемией. Тесты позволят улучшить эпидемиологический мониторинг и, конечно, профилактику”, — говорится в заявлении кабинета премьер-министра.
Детали
По словам правительства, точность тестовых наборов “сделай сам” составляет около 95%-99%. Их легче делать, чем экспресс-тесты, так как вместо носоглотки, используемой для экспресс-тестов, нужны образцы носа и слюны.
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Люди, которые получили положительный результат, будут проинструктированы о том, как сообщить об этом в органы здравоохранения для мониторинга и отслеживания инфекций, связанных с COVID-19.
Правительство заявило, что Греция станет первой европейской страной, которая сделает такие наборы тестов настолько легкодоступными и бесплатными.
Контекст
На следующей неделе Греция снимет некоторые карантинные ограничения из-за COVID-19 в рамках плана по постепенному восстановлению экономики и снятия национальной усталости даже в условиях, когда ее больнице остаются под сильным давлением.