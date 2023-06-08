У глибоку комендантську годину помітили на виході з ресторану: Кличко звільнив керівника департаменту КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко підписав заяву на звільнення керівника департаменту КМДА Олександра Никоряка, якого днями під час комендантської години помітили на виході з ресторану, передає УНН.
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"Заяву Олександра Никоряка підписав", - написав Кличко у Telegram і оприлюднив фото підписаної заяви.
Раніше
Мер Києва Віталій Кличко заявив про звільнення Олександра Никоряка з посади директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА за порушення комендантської години.
Нагадаємо
У серпні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7553, який передбачає зміни у Кодексі України про адміністративні правопорушення щодо введення відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану.