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Кличко відправляє у відставку керівника департаменту КМДА за порушення комендантської години

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко заявив про звільнення Олександра Никоряка з посади директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА за порушення комендантської години, передає УНН.

Кличко відправляє у відставку керівника департаменту КМДА за порушення комендантської години

Деталі

Мер Києва нагадав, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, з його слів, несе ще й політичну відповідальність.

Цитата

“Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву. А до правоохоронних органів звертаюся ще раз щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину”, – написав він у своєму Телеграм.

Нагадаємо

У серпні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7553, який передбачає зміни у Кодексі України про адміністративні правопорушення щодо введення відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану.

Українські Національні Новини

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