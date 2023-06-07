Кличко отправляет в отставку руководителя департамента КГГА за нарушение комендантского часа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении Александра Никоряка с должности директора департамента охраны культурного наследия КГГА за нарушение комендантского часа, передает УНН.
Детали
Мэр Киева напомнил, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, по его словам, несет еще и политическую ответственность.
Цитата
“Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление. А к правоохранительным органам обращаюсь еще раз по контролю и привлечению к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час”, – написал он в своем Телеграм.
Напомним
В августе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7553, который предусматривает изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях относительно введения ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения.