Кличко отправляет в отставку руководителя департамента КГГА за нарушение комендантского часа

Детали

Мэр Киева напомнил, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, по его словам, несет еще и политическую ответственность.

Цитата

“Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление. А к правоохранительным органам обращаюсь еще раз по контролю и привлечению к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час”, – написал он в своем Телеграм.

Напомним

В августе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7553, который предусматривает изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях относительно введения ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения.