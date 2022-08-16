У Раді запропонували карати порушників комендантської години: як саме
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7553, який передбачає зміни у Кодексі України про адміністративні правопорушення щодо введення відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану. Про це УНН пише з посиланням на картку законопроєкту.
Деталі
Метою законопроєкту є запровадження адміністративно-делікатних підстав притягнення до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.
Проєктом закону пропонується карати порушників комендантської години попередженнями і штрафами від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 гривень).
У разі повторного порушення впродовж року пропонується встановити штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 тисяч до 3,4 тисяч грн).
Цитата
“Головним завданням законопроєкту є усунення реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, підвищення обороноздатності, а також для забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Доповнення
У додатку "Київ Цифровий" з'явилося сповіщення, яке завчасно попереджатиме про комендантську годину.