У додатку "Київ Цифровий" з'явилося сповіщення, яке завчасно попереджатиме про комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Застосунок "Київ Цифровий" завчасно нагадуватиме про початок комендантської години. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич, передає УНН.
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"У Київ Цифровий оновлення. Тепер можна ввімкнути сповіщення про початок комендантської години. Для цього підключіть нагадування в налаштуваннях. За 60 хвилин до комендантської години ми нагадаємо, що потрібно поквапитися додому", - йдеться в повідомленні.
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