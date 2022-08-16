У додатку "Київ Цифровий" з'явилося сповіщення, яке завчасно попереджатиме про комендантську годину

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"У Київ Цифровий оновлення. Тепер можна ввімкнути сповіщення про початок комендантської години. Для цього підключіть нагадування в налаштуваннях. За 60 хвилин до комендантської години ми нагадаємо, що потрібно поквапитися додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У "Дії" розпочали бета-тестування шерингу авто та документів англійською. Українців закликали залучатися до тестування.