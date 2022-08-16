В приложении "Киев Цифровой" появилось уведомление, заранее предупреждающее о комендантском часе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Приложение "Киев Цифровой" заранее будет напоминать о начале комендантского часа. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает УНН.
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"В Киев Цифровое обновление. Теперь можно включить уведомление о начале комендантского часа. Для этого подключите напоминания в настройках. За 60 минут до комендантского часа мы напомним, что нужно поторопиться домой", - говорится в сообщении.
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