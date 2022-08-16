В приложении "Киев Цифровой" появилось уведомление, заранее предупреждающее о комендантском часе

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"В Киев Цифровое обновление. Теперь можно включить уведомление о начале комендантского часа. Для этого подключите напоминания в настройках. За 60 минут до комендантского часа мы напомним, что нужно поторопиться домой", - говорится в сообщении.

Напомним

В "Дії" начали бета-тестирование шеринга авто и документов на английском. Украинцев призвали привлекаться к тестированию.