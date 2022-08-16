В Раде предложили наказывать нарушителей комендантского часа: как именно

Детали

Целью законопроекта является введение административно-деликатных оснований привлечения к административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Проектом закона предлагается наказывать нарушителей комендантского часа предупреждениями и штрафами от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 гривен).

В случае повторного нарушения в течение года предлагается установить штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1,7 тысяч до 3,4 тысяч грн).

Цитата

“Главной задачей законопроекта является устранение реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, повышение обороноспособности, а также для обеспечения общественного порядка во время действия военного положения”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дополнение

В приложении "Киев Цифровой" появилось уведомление, которое заранее будет предупреждать о комендантском часе.