В глубокий комендантский час заметили на выходе из ресторана: Кличко уволил руководителя департамента КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подписал заявление на увольнение руководителя департамента КГГА Александра Никоряка, которого на днях во время комендантского часа заметили на выходе из ресторана, передает УНН.
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"Заявление Александра Никоряка подписал", - написал Кличко в Telegram и обнародовал фото подписанного заявления.
Ранее
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении Александра Никоряка с должности директора департамента охраны культурного наследия КГГА за нарушение комендантского часа.
Напомним
В августе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7553, который предусматривает изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях относительно введения ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения.