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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В глубокий комендантский час заметили на выходе из ресторана: Кличко уволил руководителя департамента КГГА

Киев • УНН

 • 327016 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подписал заявление на увольнение руководителя департамента КГГА Александра Никоряка, которого на днях во время комендантского часа заметили на выходе из ресторана, передает УНН.

В глубокий комендантский час заметили на выходе из ресторана: Кличко уволил руководителя департамента КГГА

Цитата

"Заявление Александра Никоряка подписал", - написал Кличко в Telegram и обнародовал фото подписанного заявления.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении Александра Никоряка с должности директора департамента охраны культурного наследия КГГА за нарушение комендантского часа.

Напомним

В августе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7553, который предусматривает изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях относительно введения ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения.

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