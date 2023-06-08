В глубокий комендантский час заметили на выходе из ресторана: Кличко уволил руководителя департамента КГГА

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"Заявление Александра Никоряка подписал", - написал Кличко в Telegram и обнародовал фото подписанного заявления.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении Александра Никоряка с должности директора департамента охраны культурного наследия КГГА за нарушение комендантского часа.

Напомним

В августе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7553, который предусматривает изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях относительно введения ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения.