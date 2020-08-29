У Генштабі ЗСУ восени планують зменшити кількість призовників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Цієї осені, в 2020 році, кількість призивників на строкову військову службу планують зменшити. Про це повідомили у Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.
"Нині у Генеральному штабі триває робота з якісного укомплектування Збройних Сил України рядовим та сержантським складом, яка спрямована на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом. Вживаються заходи щодо удосконалення порядку проходження військової служби зазначеної категорії військовослужбовців", - пояснили Генштабі ЗСУ.
У Генштабі пояснили, що наразі вводяться нові військові звання сержантського та старшинського складу, які будуть розділятися на молодший, старший та вищий склад.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики активізували агітацію з призову на "військову службу" – розвідка
"У військових комісаріатах, які поступово перетворюються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, триває удосконалення з організації відбору кандидатів для прийому на військову службу за контрактом. Проведення зазначеної роботи позитивно визначається на кількості громадян, які вступають на військову службу за контрактом та пов’язують свою подальшу долю зі службою у складі Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних Силах України 25 тис. чоловік (з них понад 2 тис. осіб офіцерського складу). "Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні – грудні цього року", - пояснили у Генштабі ЗСУ.
Наразі відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України.
Раніше у ЗСУ розповіли про проведення призову в умовах пандемії COVID-19.