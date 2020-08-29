В Генштабе ВСУ осенью планируют уменьшить количество призывников
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Этой осенью, в 2020 году, количество призывников на срочную военную службу планируют уменьшить. Об этом сообщило Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
“Сейчас в Генеральном штабе продолжается работа по качественному укомплектованию Вооруженных Сил Украины рядовым и сержантами, которая направлена на увеличение военнослужащих военной службы по контракту. Принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих”, — пояснили Генштабе ВСУ.
В Генштабе объяснили, что сейчас вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, которые будут разделяться: младший, старший и высший состав.
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“В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно определяется на количестве граждан, поступающих на военную службу по контракту и связывают свою дальнейшую судьбу со службой в составе Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года привлечено к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Украины 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава). “Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре — декабре этого года”, — пояснили в Генштабе ВСУ.
Сейчас соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров Украины.
Ранее в ВСУ рассказали о проведении призыва в условиях пандемии COVID-19.