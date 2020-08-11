Бойовики активізували агітацію з призову на "військову службу" – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. За даними розвідки, бойовики активізували агітаційно-пропагандистську роботу з призову на "військову службу" осіб віком від 18 до 55 років. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях активізували агітаційно-пропагандистську роботу з призову на військову службу осіб віком від 18 до 55 років", - повідомляє він.
Зазначається, що, зокрема, збільшилась кількість пропагандистських заходів, у т.ч. розміщення оголошень у місцевих ЗМІ та у громадських місцях. Локальними операторами стільникового зв’язку масово розсилаються СМС-повідомлення з агітації на службу за контрактом.
"Крім того, окупанти збільшили кількість агітаційних груп, відряджених зі складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів для ведення вербувальної роботи у населених пунктах тимчасово окупованих територій", - додає Мотузяник.
Повідомляється, що водночас у підрозділах противника продовжується перепризначення офіцерського складу ланки "рота-батальйон" за результатами інспектування угруповання російських окупаційних військ у липні ц.р. комісіями міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ.
Нагадаємо, з початку доби не зафіксовано порушень режиму перемир’я, бойових втрат немає.