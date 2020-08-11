ООС: з початку доби не зафіксовано жодного обстрілу українських позицій

“Від початку поточної доби і станом на 12:00 сьогодні, 11 серпня, порушень режиму перемир’я зі сторони противника поки не фіксувалося. Бойових втрат у лавах українських військ немає”, — зауважив він.

За словами Мотузяника, бойові підрозділи Збройних сил України та інших силових відомств, залучених до проведення операції, дотримуються режиму тиші та повністю контролюють ситуацію.

“При цьому наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь які зміни оперативної обстановки”, — додав він.

Нагадаємо, 10 серпня бойовики один раз обстріляли українські позиції.