ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. 10 серпня збройними формуваннями Російської Федерації знову було порушено мирні домовленості. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС, передає УНН.
"Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
"Від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано", - додається у повідомленні.
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Додається, що в районі проведення операції належно виконують завдання й підрозділи ДФС зі складу Об’єднаних сил.
"У межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено ряд обшуків на території області. За їхніми результатами у Маріуполі у місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусі та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26,5 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 млн. гривень", - розповіли у штабі.