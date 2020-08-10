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Пасажиропотік через КПВВ на Донбасі за липень збільшився вдвічі - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. За липень-місяць через КПВВ на Донбасі кордон перетнули близько 2 млн осіб, що вдвічі більше ніж у червні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДПСУ.

"За минулий місяць кордон України та межі з тимчасово окупованими територіями на в’їзд та виїзд перетнуло майже 2 млн осіб, що у 2 рази більше, ніж у червні. Всього від початку 2020 року прикордонному контролю піддано близько 21 млн осіб", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на 10%, у порівнянні з червнем, зросла активність "шукачів кращої долі". Найбільше державний кордон поза пунктами пропуску намагалися перейти громадяни Бангладеш, Туреччини, Шрі-Ланки та Молдови.

"У липні більше 300 потенційним нелегальним мігрантам прикордонники відмовили у в’їзді в Україну. Всього у 2020 році прикордонники затримали більше 6,7 тис. порушників міграції", - додали у повідомленні.

Окрім того, окремо відмічають активні спроби ввезення великих партій сигарет через "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю. Лише за минулий місяць у цьому пункті пропуску виявлено 780 ящиків контрабандних сигарет. Водночас, поза пунктами пропуску не допущено переміщення до країн ЄС 728 ящиків сигарет.

"Від початку 2020 року відбулось зростання обсягів виявлених тютюнових виробів на кордоні з Росією, Білоруссю та у районі проведення ООС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на КПВВ у Донецькій і Луганській областях восени планують побудувати сервісні центри для отримання максимальної кількості послуг громадянами, зокрема, там має діяти програма "Доступні ліки".

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