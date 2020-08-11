ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. 10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь нарушили мирные договоренности. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Об этом сообщили в утреннем сводке штаба ООС, передает УНН.
“Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
“С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано”, — добавляется в сообщении.
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Добавляется, что в районе проведения операции должным выполняют задания и подразделения ГФС из состава Объединенных сил.
“В рамках досудебного расследования уголовного производства сотрудниками ГФС в Донецкой области проведен ряд обысков на территории области. По их результатам в Мариуполе в местах хранения обнаружено табачные изделия с марками акцизного налога и признаками подделки производства Украины, Беларуси и Молдовы. Всего в ходе проведения мероприятий по незаконного оборота изъято 26500 пачек табачных изделий на сумму более 1,3 млн. гривен”, — рассказали в штабе.