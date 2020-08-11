ООС: с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано нарушений режима перемирия, боевых потерь нет. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 сегодня, 11 августа, нарушений режима перемирия со стороны противника пока не фиксировалось. Боевых потерь в рядах украинских войск нет", - отметил он.
По словам Мотузяника, боевые подразделения Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств, вовлеченных в проведение операции, соблюдают режим тишины и полностью контролируют ситуацию.
"При этом наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавил он.
Напомним, 10 августа боевики один раз обстреляли украинские позиции.