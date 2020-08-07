У ЗСУ розповіли про проведення призову в умовах пандемії COVID-19

"Призов громадян на строкову службу проводився в умовах пов’язаних із заходами, які здійснюються у державі з метою недопущення розповсюдження хвороби… Усім призовникам перед відправкою у війська за допомогою військових і державних адміністрацій проводилися тестування на виявлення коронавірусної інфекції. Також з метою своєчасного виявлення хворих на COVID-19 під час прибуття молодого поповнення до військових частин, було організовано проведення їм температурного скрінінгу, огляду і опитування. Протягом 14 діб молоде поповнення розташовувалося окремо від іншого особового складу", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453.

Як раніше повідомляв УНН, за результатами весняної призовної кампанії 2020 року в Києві було призвано 603 особи.