Черговий антирекорд: в Україні виявлено вже понад 78,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 1453
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 78261 хворого на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1453 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1852 особи, з них 33 — за останню добу.
Також в Україні загалом одужали від хвороби 43055 осіб, з них за останню добу - 531 особа.
Як повідомлялося раніше в УНН, ВООЗ зафіксувала 259 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.