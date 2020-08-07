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Черговий антирекорд: в Україні виявлено вже понад 78,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 1453

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, із 78261 хворого на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1453 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1852 особи, з них 33 — за останню добу.

Також в Україні загалом одужали від хвороби 43055 осіб, з них за останню добу - 531 особа.

Як повідомлялося раніше в УНН, ВООЗ зафіксувала 259 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.

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