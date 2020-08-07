Очередной антирекорд: в Украине выявлено уже более 78,2 тыс. cлучаев COVID-19, за сутки - 1453
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украина.
Так, из 78 261 больного COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1453 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерло 1852 человека, из них 33 - за последние сутки.
Также в Украине в целом выздоровели от болезни 43055 человек, из них за последние сутки - 531 человек.
Как сообщалось ранее в УНН, ВОЗ зафиксировала 259 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.