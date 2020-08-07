Пандемія: ВООЗ зафіксувала 259 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 18,61 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 259 тисяч. Згідно з опублікованими в четвер даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 6 тис. і перевищила 702 тис., передає УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 6 серпня, в світі було зареєстровано 18 614 177 інфікованих і 702 642 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 259 344, кількість померлих збільшилася на 6 488.
Днем раніше були виявлені 206 709 випадків зараження та 5 116 смертей. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 9 981 204. За добу цей показник виріс на 139 362. Кількість померлих там збільшилася на 4 074 і досягла 372 008. В Європейському регіоні зареєстровано 3 477 225 інфікованих і 215 168 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 25 178, померли 430 осіб.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла 2 360 721, зафіксовано 49 572 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 61 288, померлих — на 1 003.
Найбільше інфікованих зареєстровано в США — 4 728 239. Далі йдуть Бразилія (2 801 921), Індія (1 964 536), Росія (871 894), ПАР (529 877), Мексика (449 961), Перу (439 890), Чилі (364 723), Колумбія (334 979) і Іран (317 483).