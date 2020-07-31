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У Києві до армії призвали понад 600 осіб

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КИЇВ. 31 липня. УНН. За результатами весняної призовної кампанії 2020 року в Києві було призвано 603 особи. Про це повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Спільно з Київським міським військовим комісаріатом та районними військовими комісаріатами, Київ виконав на 100% весняну призовну кампанію 2020-го року. 600 хлопців вже виконують свій військовий обов’язок і лише троє – відмовилися. Загалом весняний військовий призов пройшов успішно і ми вже почали співпрацю у рамках наступного, осіннього, призову", – зазначив Мондриївський.

Також він повідомив, що рішенням Київської міської призовної комісії 88 призовників отримали відстрочку від призову на строкову військову службу для вступу до навчальних закладів.

"Загалом не з’явилося на відправку до військ без поважних причин 109 призовників", - додав Мондриївський.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України переніс призов громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року.

Також, нагадаємо, що вступники 2020 року можуть отримати відстрочку від призову на службу до армії.

Українські Національні Новини

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