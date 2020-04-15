Весняний призов до армії перенесено - рішення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів України переніс призов громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
"На виконання Указу Президента України від 23 березня 2020 року № 103/2020, Кабінет Міністрів України переніс заходи з призову громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяг видатків для проведення призову залишаються незмінними.
"Так, у травні-липні 2020 року до Збройних Сил України та інших військових формувань буде призвано 16 тисяч 460 осіб. Зокрема, лави Збройних Сил поповнять 9 тисяч, Нацгвардії — 5 тисяч 460, Держприкордонслужби — 1 тисяча 300 і Держспецтрансслужби — 700 громадян України",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову й звільнення військовослужбовців строкової служби у запас із квітня-червня на травень-липень 2020 року.