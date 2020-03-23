Зеленський переніс весняний призов до армії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову й звільнення військовослужбовців строкової служби у запас із квітня-червня на травень-липень 2020 року. Відповідний указ №103/2020 від 23 березня розміщено на сайті Президента, передає УНН.
“Внести до Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13 „Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році“ такі зміни: пункт 1 статті 2 викласти в такій редакції: „травень — липень“; пункт 1 статті 3 викласти в такій редакції: „y травні — липні 2020 року“. Кабінету Міністрів України привести свої акти у відповідність із цим Указом”, — йдеться в тексті документу.
Так, цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як раніше повідомляв УНН, під час дії карантину на тлі ситуації з коронавірусом в Україні військкомати призупинили окремі заходи з призову на строкову військову службу.